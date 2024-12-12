Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - 28 Yersin, P. Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng mới, chăm sóc nguồn khách hàng truyền thống của chi nhánh.

Thực hiện công việc tư vấn, thiết kế và bán các sản phẩm tour du lịch theo yêu cầu của khách hàng.

Phối hợp với Bộ phận liên quan để triển khai dịch vụ cho khách hàng theo đúng cam kết.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ( các ngành đều được)

Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, chịu được áp lực côngviệc.

Sử dụng tốt vi tính văn phòng.

Sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm.

Ưu tiên Nam. Chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc người chưa có kinh nghiệm về sale tour sẽ được đào tạo lại.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT & BHTN đầy đủ

Lương thưởng đầy đủ, chi trả đúng kỳ lương.

Được hỗ trợ tiền cơm trưa hàng tháng

Được cấp phát đồng phục công ty, khám sức khoẻ định kỳ, nghỉ mát hàng năm sau khi ký hợp đồng.

Các chế độ khác như mừng sinh nhật, hiếu hỉ và Các chế độ khác theo quy định nhà nước.

Thời gian làm việc: Toàn thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển

