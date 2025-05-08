Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU G-HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 70 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU G-HOME
- Hà Nội: Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 70 Triệu
Chủ động khai thác khách hàng từ nhiều kênh (online, offline) và tiếp cận khách hàng tiềm năng do công ty cung cấp.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm bất động sản.
Phân tích nhu cầu và tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Thực hiện các thủ tục pháp lý và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch.
Chăm sóc khách hàng sau giao dịch, duy trì mối quan hệ lâu dài.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Yêu Cầu Công Việc
Có laptop cá nhân
Độ tuổi từ 22t - 40t
Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU G-HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch hàng năm và các chế độ phúc lợi theo quy định.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, được tham gia nhiều hoạt động vui chơi cùng Công ty
Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu cần thiết cho công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU G-HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
