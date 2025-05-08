Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU G-HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 70 Triệu

Mức lương 5 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 70 Triệu

Chủ động khai thác khách hàng từ nhiều kênh (online, offline) và tiếp cận khách hàng tiềm năng do công ty cung cấp.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm bất động sản.

Phân tích nhu cầu và tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Thực hiện các thủ tục pháp lý và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch.

Chăm sóc khách hàng sau giao dịch, duy trì mối quan hệ lâu dài.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Với Mức Lương 5 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH

Có laptop cá nhân

Độ tuổi từ 22t - 40t

Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU G-HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 5tr - 70tr (LCB + thưởng + HH)

Du lịch hàng năm và các chế độ phúc lợi theo quy định.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, được tham gia nhiều hoạt động vui chơi cùng Công ty

Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu cần thiết cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU G-HOME

