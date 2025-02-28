Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Mega Creative Studio làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 50 Triệu

Mức lương 6 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 182 đường số 9, Khu phố Nhị Đồng 2, Trung tâm hành chính TP Dĩ An,Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm, chọn lọc các kênh YouTube/Facebook trong và ngoài nước theo tiêu chí có sẵn.

Liên hệ, tư vấn và thuyết phục khách hàng tham gia vào hệ thống Network của công ty.

Cập nhật các thông tin, chính sách từ Facebook, YouTube để tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài.

Hỗ trợ nhóm hoàn thành kế hoạch và chỉ tiêu chung.

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi từ 22 trở lên, cơ hội mở rộng cho các bạn mới ra trường, chưa có kinh nghiệm.

Đam mê mạng xã hội, mong muốn làm việc trong lĩnh vực sản xuất nội dung số (Facebook, YouTube).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Thành thạo việc sử dụng máy tính, tin học văn phòng cơ bản.

Có kinh nghiệm về YouTube Partner Program (YPP) hoặc Facebook Creator Studio là lợi thế (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cứng từ 6 - 10 triệu đồng/tháng.

% Hoa hồng theo doanh thu, thu nhập có thể lên tới 50 triệu đồng/tháng.

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng theo hiệu suất làm việc.

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Du lịch hàng năm, môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

