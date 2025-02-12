Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Buôn Hồ, Buôn Hồ, Đắk Lắk - Buôn Mê thuột, Thị Xã Buôn Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

· Công tác thị trường:

- Liên hệ và kết nối với các khách hàng là người nông dân nhằm gặp gỡ, thu thập thông tin và hỗ trợ các khách hàng tái tiêu dùng sản phẩm.

- Phối hợp cùng phòng kinh doanh, Marketing để đưa ra các chương trình hành động phù hợp với từng khu vực tại thị trường được giao.

- Đề xuất phương án tác chiến phù hợp với định hướng chiến lược của công ty.

· Công tác hỗ trợ phát triển kinh doanh:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về các nhóm khách hàng hiện tại và tiềm năng: thói quen tiêu dùng, tình hình thực tế tại vườn, nhu cầu, động lực mua hàng,….

- Lên kế hoạch/chương trình/ nội dung các công việc cần phải thực hiện hoặc phối hợp với các phòng ban có liên quan nhằm hỗ trợ công ty đạt được các chỉ tiêu của năm.

- Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá và báo cáo hiệu quả sau khi thực hiện kế hoạch.

· Nhiệm vụ khác:

- Báo cáo kết quả thực hiện công việc hàng tuần cho cấp quản lý trực tiếp và các báo cáo tháng, quý, tổng kết năm theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng trong khuôn khổ phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng phát triển thị trường..

- Chịu trách nhiệm trước Ban quản lý về toàn bộ kết quả và hiệu quả công việc theo các chỉ tiêu được giao.

- Phối kết hợp, đoàn kết và hỗ trợ các nhân sự thuộc Phòng TT cùng các nhân sự liên quan trong Công ty để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại học, Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế/ Nông học hoặc các ngành liên quan.

Độ tuổi: 27 - 35

Tối thiểu 12 tháng vị trí Sale/ CSKH/ Kỹ thuật nông nghiệp

Hiểu rõ các khu vực, huyện, xã ở Đắk Lắk đặc biệt là các khu vực trồng trọt

Cẩn thận, trung thực, hòa đồng, chịu học hỏi, linh hoạt trong giải quyết công việc, chịu áp lực công việc cao, và có đam mê với lĩnh vực nông nghiệp…

Tại Công ty TNHH Thủy Sính Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Lương thử việc: 6.000.000 - 8.000.000

Lương chính thức: 6.000.000 – 8.000.000 + thưởng hiệu quả công việc

Được phát huy tối đa năng lực bản thân, xét tăng lương sau 06 tháng nếu đạt hiệu suất công việc cao;

Được tham gia các hoạt động văn hóa thường xuyên của công ty

Môi trường làm việc cởi mở, năng động, chuyên nghiệp

Thưởng lễ, Tết, thưởng lương tháng 13, … và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác (Dựa theo năng lực và sự đóng góp tại Công ty);

Quà sinh nhật, party cuối năm, du lịch, cùng các chương trình Team building khác theo tình hình hoạt động tại Công ty;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, … theo quy định của Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thủy Sính

