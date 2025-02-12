Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hạt Giống Nova làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Hạt Giống Nova
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hạt Giống Nova

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Gia Lai:

- Tây Nguyên

- Khu vực Gia Lai

- Khu Vực Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bố trí các điểm trình diễn giống tại địa bàn được phân công
- Hỗ trợ kĩ thuật trồng trọt và chăm sóc cây trồng cho nông dân trong vùng
- Tổ chức hội thảo nông dân, đề xuất các chương trình quảng bá thương hiệu và chính sách bán hàng
- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ và theo dõi thu hồi công nợ của đại lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp
- Yêu thích kinh doanh
- Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và giải quyết các vấn đề liên quan
- Năng động, nhiệt tình, trung thực

Tại Công Ty TNHH Hạt Giống Nova Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận
- Đầy đủ chế độ phúc lợi như pháp luật quy định
- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
- Được công ty đào tạo chuyên môn nông nghiệp, kỹ năng để phát triển bản thân, nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hạt Giống Nova

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hạt Giống Nova

Công Ty TNHH Hạt Giống Nova

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 625 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

