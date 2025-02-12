Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hạt Giống Nova làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - Tây Nguyên - Khu vực Gia Lai - Khu Vực Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Bố trí các điểm trình diễn giống tại địa bàn được phân công

- Hỗ trợ kĩ thuật trồng trọt và chăm sóc cây trồng cho nông dân trong vùng

- Tổ chức hội thảo nông dân, đề xuất các chương trình quảng bá thương hiệu và chính sách bán hàng

- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ và theo dõi thu hồi công nợ của đại lý

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp

- Yêu thích kinh doanh

- Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và giải quyết các vấn đề liên quan

- Năng động, nhiệt tình, trung thực

Tại Công Ty TNHH Hạt Giống Nova Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận

- Đầy đủ chế độ phúc lợi như pháp luật quy định

- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

- Được công ty đào tạo chuyên môn nông nghiệp, kỹ năng để phát triển bản thân, nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hạt Giống Nova

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.