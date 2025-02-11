Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nicotex Fly làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh tại vùng thị trường được phân công phụ trách • Có cơ hội được tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ nội bộ hoặc thuê giảng viên ngoài • Có cơ hội được tăng lương, thăng tiến theo lộ trình • Chế độ thưởng lễ, Tết, tháng 13 theo quy định của nhà nước và kết quả kinh doanh của công ty • Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản, du lịch...); • Đóng BHXH theo quy định • Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty áp dụn, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai chính sách bán hàng, thúc đẩy đại lý nhận hàng và bán hàng

Điều tra thị trường.

Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới và hoàn thành mục tiêu doanh số

Thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng về các sản phẩm của công ty

Theo dõi, tổng hợp và báo cáo Trưởng phòng, ban Giám đốc về tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, doanh thu và các số liệu khác theo ngày, tuần, tháng, quý, năm

Theo dõi, tổng hợp và phân tích dữ liệu, phản hồi từ đại lý, khách hàng để đề xuất những điều chỉnh về chiến lược kinh doanh, xúc tiến bán hàng, dịch vụ hậu mãi sau bán hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam từ 22 đến 35 tuổi

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành quản trị kinh doanh, marketing

Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 06 tháng trở lên.

Trung thực, tôn trọng khách hàng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, hoạt bát và chuyên nghiệp.

Có kiến thức, hiểu biết về sản phẩm công ty đang kinh doanh và vùng thị trường được phân công

Có kỹ năng cập nhật, tổng hợp và phân tích các số liệu, kỹ năng giao tiếp tốt, có kiến thức về marketing, luật kinh doanh

Có tính chủ động và tư duy sáng tạo trong công việc

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint).

Có khả năng chịu được áp lực, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly

