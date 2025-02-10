Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - ||||

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Thực hiện các điểm trình diễn, thử nghiệm giống mới và triển khai hội nghị, hội thảo.

- Phát triển, chăm sóc hệ thống phối.

- Hỗ trợ nông dân.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác kinh doanh và phát triển sản phẩm tại địa bàn phụ trách.

- Địa điểm làm việc: Đak lak, Đak nông, Đồng Tháp, Tiền Giang, Sơn La

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan nông nghiệp, sinh học..

- Trung thực, chịu khó, yêu thích công việc về nông nghiệp càng tốt.

Tại Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cơ bản từ 12 triệu + Phụ cấp + Hoa hồng theo doanh thu (Quý, Năm) => trung bình từ 15 đến 25 triệu

- Phụ cấp các chi phí cho cuộc sống : xăng xe, nhà ở, điện thoại....

- Thưởng theo kết quả công việc.

- Lương thưởng xứng đáng với với trình độ và năng lực của nhân viên.

- Làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo Quy định của Luật lao động.

- Được đào tạo chuyên sâu, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Du lịch trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin