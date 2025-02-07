Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ALKANA VIỆT NAM làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ALKANA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
CÔNG TY TNHH ALKANA VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ALKANA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và tư vấn sản phẩm cho khách hàng
Thực hiện quy trình bán hàng
Chăm sóc khách hàng
Chịu trách nhiệm về các khiếu nại của khách hàng
Hỗ trợ thu hồi công nợ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH ALKANA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận không giới hạn theo năng lực
Lương tháng 13
% hoa hồng theo doanh số bán hàng
Tăng lương hàng năm theo năng lực
Tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau thời gian thử việc
Tham gia các hoạt động phong trào, du lịch, đào tạo của công ty
Quà sinh nhật, trung thu, 1/6, Tết, sinh con nhỏ, cưới hỏi,...........

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALKANA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ALKANA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ALKANA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 06, đường Dân Chủ, KCN VSIP 2, P.Hòa Phú, TP.TDM, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

