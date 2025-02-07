Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ALKANA VIỆT NAM làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và tư vấn sản phẩm cho khách hàng

Thực hiện quy trình bán hàng

Chăm sóc khách hàng

Chịu trách nhiệm về các khiếu nại của khách hàng

Hỗ trợ thu hồi công nợ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH ALKANA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận không giới hạn theo năng lực

Lương tháng 13

% hoa hồng theo doanh số bán hàng

Tăng lương hàng năm theo năng lực

Tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau thời gian thử việc

Tham gia các hoạt động phong trào, du lịch, đào tạo của công ty

Quà sinh nhật, trung thu, 1/6, Tết, sinh con nhỏ, cưới hỏi,...........

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALKANA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin