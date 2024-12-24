Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần MISA Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Tầng 4, tòa nhà Vạn Tường, 174 Lê Đình Lý, Hải Châu, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Trách nhiệm thiết yếu:

Tạo ra cơ hội chất lượng & Chiến thắng cơ hội bán hàng để đạt mục tiêu doanh số

Công việc thiết yếu:

Tìm kiếm các cơ hội bán hàng mới dựa trên tệp data công ty cung cấp và chủ động tìm kiếm qua Hội thảo, Mạng xã hội, Website, các kênh Affiliate,...

Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng tiềm năng thông qua gọi điện, gửi email hay gặp gỡ trực tiếp và đề xuất giải pháp

Thuyết trình /Demo online/trực tiếp giải pháp MISA để chứng minh và thuyết phục Khách hàng

Báo giá, đàm phán và thống nhất phương án triển khai với khách hàng

Đồng hành giúp Khách hàng chuyển đổi số thành công và duy trì mối quan hệ sau bán hàng

Đối tượng khách hàng: Giám đốc, Trưởng phỏng,... tại Doanh nghiệp

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ 6 (08:00 - 17:30) nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút

Làm việc sáng Thứ 7 (08:00 - 12:00) từ 1/12 đến 30/4 hằng năm Nghỉ sáng Thứ 7 (08:00 - 12:00) từ 1/05 đến 30/11 hằng nămThời gian làm việc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tố chất

Giao tiếp tốt (Hoạt ngôn)

Năng động,đam mê kinh doanh

2.Tinh thần, Thái độ

Nhiệt huyết, chăm chỉ, chịu được áp lực cao

Làm việc có mục tiêu rõ ràng, quyết liệt bám mục tiêu

3.Thể chất, ngoại hình

Sức khỏe: Khỏe mạnh

4.Kiến thức chuyên môn

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối ngành về kinh tế: Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính, Kế toán... (sinh viên chờ bằng có thể ứng tuyển)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm, tài chính, ngân hàng,..

Ứng viên chưa có kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên tham gia tích cực các hoạt động trên trường/ lớp/ hoạt động xã hội

Tại Công ty Cổ phần MISA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm: 6.000.000 đ - 9.000.000đ + Thưởng doanh số

Thu nhập trung bình: Trong vòng 6 tháng đầu: 10.000.000đ - 12.000.000đ; Sau 1 năm thu nhập trung bình 15.000.000đ - 20.000.000đ

Review điều chỉnh lương cứng 4 lần/ năm

Được cung cấp máy tính, sim điện thoại, phụ cấp điện thoại, công tác phí

Sau 6 tháng có cơ hội trở thành quản lý/chuyên gia với lộ trình rõ ràng - được trao quyền, thăng tiến không đợi tuổi

Thưởng NVXS tháng, thưởng NVXS 6 tháng, thưởng sáng kiến, thưởng chiến dịch, thưởng giải “Gấu Vàng” hàng năm.

Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành Được tham gia khóa huấn luyện Professional Sales trực tiếp bởi Giám đốc, Quản lý Kinh doanh

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng Lễ tết, du lịch, khám sức khỏe, nghỉ mát định kỳ, CLB văn nghệ thể thao,...

Được cung cấp công cụ hỗ trợ kinh doanh đạt hiệu quả cao: AI Marketing, CRM, Chữ ký số cá nhân,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MISA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.