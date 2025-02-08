Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phan Thành Akuruhi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 124 Trần Quang Khải, Phường Tân Định,Hồ Chí Minh

-Đón tiếp, tư vấn, hướng dẫn khách hàng đến tham quan mua sắm tại cửa hàng;

- Bán hàng, tư vấn sản phẩm, hỗ trợ thanh toán cho khách hàng qua các kênh offline và online;

- Trưng bày, sắp xếp hàng hóa ngăn nắp, gọn gàng, chuẩn bị hàng hóa và các điều kiện đảm bảo công việc;

- Tính tiền cho khách;

- Thực hiện các yêu cầu khác của Quản lý cửa hàng.

- Địa điểm làm việc: 124 Trần Quang Khải, P Tân Định, Quận 1, TP.HCM

- Thời gian làm việc:

* Làm việc theo ca:

+ Ca sáng: 8h00 - 16h00;

+ Ca tối: 14h00 - 21h30;

* Làm việc full ca: 8h00 – 21h30

- Độ tuổi: 18 - 35;

- Có kinh nghiệm trong công việc bán hàng là lợi thế làm việc và mức thu nhập;

- Ưu tiên: có khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (ưu tiên biết tiếng Nhật).

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó, trung thực, có sức khỏe;

Tại Công Ty TNHH Phan Thành Akuruhi Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:

+ Làm việc theo ca: từ 6.000.000 đồng/ tháng

+ Full ca: từ 8.500.000VND/tháng.

- Phụ cấp tiền cơm, thưởng theo doanh thu, thưởng cuối năm,....

-Phúc lợi dành cho nhân viên chính thức: Lương tăng ca tính theo giờ, Thưởng lễ Tết, Tăng lương theo năng lực

- Được đào tạo thêm kỹ năng giao tiếp và kinh doanh

- Chế độ BHXH - BHYT - BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phan Thành Akuruhi

