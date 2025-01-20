Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 27 Triệu

Mức lương 20 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Khu Công Nghiệp Long Đức, Long Đức, Long Thành, Đồng Nai - Quận 7, Hồ Chí Minh, Huyện Long Thành

-Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản tại KCN Long đức, xã Long đức, huyện Long thành, tỉnh Đồng Nai. Có xe đưa rước từ HCM - Quận 7

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Giám sát và điều phối nhóm bán hàng trong việc chuẩn bị các đề xuất cạnh tranh và các bài thuyết trình hiệu quả.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình PV

- Có hơn 4 năm kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm bán khí đốt hoặc hóa chất là một lợi thế.

- Tiếng Anh: thành thạo

- Kỹ năng văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 08:00 ~ 16:30 (tất cả các ngày Chủ Nhật nghỉ và 2 ngày Thứ Bảy nghỉ mỗi tháng), thứ Bảy linh hoạt theo lịch trình đã đăng ký của bạn.

- Ngoài 12 ngày nghỉ phép hàng năm, bạn sẽ được hưởng kỳ nghỉ hè riêng tư cao cấp x 3 ngày; và thêm chế độ nghỉ phép khuyến khích lên đến 8 ngày/năm.

- Được cung cấp bữa trưa tự nấu miễn phí khi làm việc tại văn phòng hoặc trợ cấp ăn cho công việc bên ngoài.

- Thưởng khi bán được hàng và đánh giá hàng năm để thăng chức.

- Du lịch công ty, sự kiện: ít nhất 3 lần/năm.

- Được trang bị máy tính xách tay, trợ cấp điện thoại, trợ cấp đi lại.

- Khám sức khỏe 1 lần/năm & gói bảo hiểm bổ sung.

