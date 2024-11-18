Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc của Khách hàng

- Đại diện cho thương hiệu liên kết các thương hiệu khác

- Tìm kiếm các nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ

- Tham gia vào việc cải thiện các dịch vụ của công ty

- Hoàn thành các công việc liên quan khác dưới sự chỉ dẫn của LĐ

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm nhân viên kinh doanh/ bán hàng là lợi thế, chưa biết sẽ được đào tạo.

- Nữ/Nam trên 20 tuổi. Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi, chịu khó

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, chỉ việc từ đầu

Lương: 7 Tr - 10 Tr

Được tham gia BHXH, chế độ các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin