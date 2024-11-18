Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc của Khách hàng
- Đại diện cho thương hiệu liên kết các thương hiệu khác
- Tìm kiếm các nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ
- Tham gia vào việc cải thiện các dịch vụ của công ty
- Hoàn thành các công việc liên quan khác dưới sự chỉ dẫn của LĐ

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm nhân viên kinh doanh/ bán hàng là lợi thế, chưa biết sẽ được đào tạo.
- Nữ/Nam trên 20 tuổi. Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi, chịu khó

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, chỉ việc từ đầu
Lương: 7 Tr - 10 Tr
Được tham gia BHXH, chế độ các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

