Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc của Khách hàng
- Đại diện cho thương hiệu liên kết các thương hiệu khác
- Tìm kiếm các nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ
- Tham gia vào việc cải thiện các dịch vụ của công ty
- Hoàn thành các công việc liên quan khác dưới sự chỉ dẫn của LĐ
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm nhân viên kinh doanh/ bán hàng là lợi thế, chưa biết sẽ được đào tạo.
- Nữ/Nam trên 20 tuổi. Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi, chịu khó
Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, chỉ việc từ đầu
Lương: 7 Tr - 10 Tr
Được tham gia BHXH, chế độ các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
