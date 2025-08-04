Tuyển Nhân viên Telesale Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận data từ team Marketing, thực hiện tư vấn qua điện thoại để tư vấn các gói dịch vụ và chốt sales

- Ghi nhận thông tin và quản lý dữ liệu liên quan đến khách hàng;

- Xác nhận lịch hẹn thăm khám và sử dụng dịch vụ cho ngày làm việc tiếp theo;

- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu trình độ và kỹ năng:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành;

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm telesales vị trí Nhân viên tư vấn dịch vụ mảng Phẫu Thuật ( Tiểu Phẫu & Đại Phẫu, thẩm mỹ hoặc các vị trí tương tự

- Hòa đồng, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có khả năng phân tích, xử lý tình huống tốt.

- Tư duy nhạy bén, có khả năng học hỏi và tư duy đào sâu vấn đề.

- Chủ động trong công việc & thời gian, đi lại, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước và chính sách Công ty

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.