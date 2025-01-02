Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Huệ Lộc làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Huệ Lộc
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Huệ Lộc

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tìm kiếm, gặp gỡ đại lý, nhà thầu.
- Chốt đơn các sản phẩm: thiết bị vệ sinh, xi măng, cát, đá.
- Chăm sóc KH cũ

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: THPT

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Huệ Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
Chế độ thưởng
Đào tạo
Lương 5-7tr + KPI + THƯỞNG NÓNG

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Huệ Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 47 Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-7-10-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-can-tho-job274879
