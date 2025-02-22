Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Zakado làm việc tại Thái Bình thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Zakado
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Zakado

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- Số 15, Đường Nguyễn Du, TT Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình, TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Sắp xếp, trưng bày hàng hóa
Tư vấn bán hàng
Kiểm kê hàng hóa

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ tuổi từ 19-28 tuổi
Nhanh nhẹn, hoạt bát
Giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ phần Zakado Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7tr-12tr
- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
- Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp
- Đóng BHXH đầy đủ và các phúc lợi khác: thưởng các ngày Lễ/Tết, du lịch, chính sách mua hàng nội bộ,...
- Được đào tạo về chuyên môn, kỹ năng bán hàng và thanh toán hóa đơn, kỹ năng mềm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Zakado

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Zakado

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 3, Kho Cơ Khí Đoàn Kết, Đường Trần Thủ Độ, TP Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

