Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Thành phố Hồ Chí Minh
- Phường Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
· Phát triển Web application Front-end cho dự án sản phẩm của công ty sử dụng ReactJS, Nodejs, Java mới nhất để áp dụng cải tiến sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Tốt nghiệp đại học hoặc tương đương về chuyên ngành phần mềm CNTT.
· Đã có kinh nghiệm chuyên môn từ 1-2 năm xây dựng và phát triển web application sử dụng ReactJS , Nodejs , Java.
· Có khả năng thích ứng nhanh và có tinh thần chủ động cao trong công việc.
· Yêu thích lĩnh vực tài chính chứng khoán, có kinh nghiệm về tài chính chứng khoán là một lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong Thì Được Hưởng Những Gì
· Thu nhập hấp dẫn, chính sách hoa hồng tốt, canh tranh.
· Trang bị máy tính làm việc.
· Cơ hội tham quan du lịch
· Bảo hiểm sức khỏe
· Nghỉ ngày sinh nhật
· 12 ngày nghỉ phép, 5 ngày nghỉ ốm
· Lương tháng 13 và thưởng cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
