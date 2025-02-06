Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐƠN GIẢN LÀ ĐẸP làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - 2/4/2 Đông Hưng Thuận 10B, Phường Đông Hưng Thuận,Hồ Chí Minh, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn bán hàng onilne trên các kênh zalo, web, facebook và các sàn TMĐT shopee/tiktok/tiki/lazada

- Lên đơn hàng, phối hợp các bộ phận liên quan theo dõi xử lý đơn hàng và CSKH sau bán.

-Thực hiện các công việc khác cấp quản lý trực tiếp yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có hiểu biết về các sàn TMĐT và khả năng giao tiếp tốt.

- Lợi thế: Có kinh nghiệm bán hàng online trên các sàn TMĐT và biết về công cụ quay, edit video như capcut

- Đúng giờ, trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐƠN GIẢN LÀ ĐẸP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thỏa thuận (up to 15tr/tháng).

- Thưởng và các chế độ đãi ngộ theo quy định công ty (BHXH, BHTY, ốm đau, hiếu hỉ, thưởng lễ tết).

- Xét duyệt tăng lương theo năng lực thường xuyên và thâm niên hàng năm.

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (7h30 đến 17h - nghỉ trưa 1.5 tiếng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐƠN GIẢN LÀ ĐẸP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.