Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- Mức lương thỏa thuận, hỗ trợ bữa ăn trưa, Tham gia BHXH khi ký HĐLĐ chính thức.

- Được hưởng các chế độ thưởng 06 tháng, lương tháng 13. Thưởng kết quả OKR quý, các chế độ phúc lợi, đào tạo, thưởng ngày lễ tết.

- Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến

- Được thăng tiến theo năng lực

- Được hưởng các chế độ của Luật, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp nhận thông tin đặt hàng của khách qua điện thoại, email, zalo, ... Làm toa hàng báo giá gửi khách. Chốt toa đóng hàng với khách. Báo kho lấy hàng và chuyển toa
đóng hàng cho Bộ phận đóng hàng.
- Fax, mail toa hàng đã đóng và gửi số xe vận chuyển cho khách hàng. Kiểm tra lại
xem khách đã nhận đủ hàng chưa và có vấn đề gì về lô hàng mới nhận không.
- Thường xuyên tư vấn, trao đổi về hàng hóa với khách hàng, quan tâm về cuộc sống
của khách hàng, ... để tạo sự kết nối thường xuyên với khách hàng.
- Lưu thông tin về hình ảnh hàng mới, hàng cũ để dễ đối chiếu khi cần.
- Nhận thông tin phản hồi của khách về hàng hóa như hàng vỡ, hỏng, sai, phản tu, hàng
trả lại và làm yêu cầu bảo hành.
- Khảo sát thông tin về giá cả thị trường và giá cả của đối thủ cạnh tranh và gửi phản
hồi cho phòng Sản phẩm
- Làm báo cáo hàng hết, theo dõi hàng hết của khách, hàng khách hỏi để báo khách khi có hàng về. Gửi chào hàng công mới về cho khách, chào hàng chậm bán, hàng thương
hiệu mớ
- Theo dõi công nợ và báo cho khách khi công nợ quá hạn hoặc hỗ trợ khách khi gặp
vướng mắc trong quá trình đối chiếu với Kế toán.
- Tìm và khai thác các khách hàng mới. Tiếp cận lại với các khách hàng cũ lâu ngày
không lấy hàng.
- Kiểm hàng công: bao gồm kiểm tra đo đạc thông số ngoại quan để làm Biên bản nghiệm thu. Chụp ảnh và lưu thông tin thông số hàng mới về.
- Kiểm hàng mẫu và chụp ảnh lưu thông tin và thông số mẫu của khách gửi hoặc nhà máy gửi báo lại các phòng ban liên quan.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ;
- Tốt nghiệp các chuyên ngành quản trị kinh doanh, cơ khí phụ tùng ô tô, cơ khí ô tô, công nghệ ô tô,...
- Khả năng chịu áp lực công việc, làm việc độc lập thích ứng tốt với sự thay đổi;
- Khả năng nhạy bén kinh doanh, yêu thích kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 288, Trần Thái Tông, phường Tiền Phong, TP Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

