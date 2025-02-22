Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - 05 Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhắc lịch bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ sắp tới bằng cách gọi điện cho khách hàng

- Nhận và quản lý lịch hẹn

- Xác nhận tình trạng hoạt động của xưởng dịch vụ và tình trạng kho phụ tùng cần thiết, đưa ra hướng dẫn sắp xếp

- Chào đón khách hàng một cách nhanh chóng

- Xác nhận và cập nhật các thông tin trong hồ sơ khách hàng (và tạo hồ sơ với các khách hàng mới)

- Xác nhận nhu cầu của khách hàng

- Cung cấp báo giá cho khách theo mẫu có sẵn

- Lưu và xử lý và lệnh sửa chữa

- Xác nhận tiến độ công việc và báo với khách hàng

- Liên hệ với khách hàng và yêu cầu sự đồng ý khi có công việc bổ sung

- Tiếp thị và bán các sản phẩm khuyến nghị

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm đã hoàn thành

- Giải thích các công việc đã hoàn thành với khách hàng

- Đưa ra khuyến nghị với khách hàng về cách sử dụng xe và giải thích và đề xuất các công việc kiểm tra và sửa chữa

- Xác nhận mức độ hài lòng của khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:

Nam từ 22-35, ngoại hình ưa nhìn

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực tương đương

Kỹ năng quản lý, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn lên tới 35-40 triệu/tháng

Tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN,…

Được đào tạo, hướng dẫn bài bản

Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn

Và hưởng các quyền lợi khác theo quy chế phúc lợi của Công ty.

Hoặc theo thời gian phân công của quản lý trực tiếp hoặc theo yêu cầu thực tế của công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin