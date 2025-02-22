Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT
- Thái Bình:
- 05 Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Thái Bình, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhắc lịch bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ sắp tới bằng cách gọi điện cho khách hàng
- Nhận và quản lý lịch hẹn
- Xác nhận tình trạng hoạt động của xưởng dịch vụ và tình trạng kho phụ tùng cần thiết, đưa ra hướng dẫn sắp xếp
- Chào đón khách hàng một cách nhanh chóng
- Xác nhận và cập nhật các thông tin trong hồ sơ khách hàng (và tạo hồ sơ với các khách hàng mới)
- Xác nhận nhu cầu của khách hàng
- Cung cấp báo giá cho khách theo mẫu có sẵn
- Lưu và xử lý và lệnh sửa chữa
- Xác nhận tiến độ công việc và báo với khách hàng
- Liên hệ với khách hàng và yêu cầu sự đồng ý khi có công việc bổ sung
- Tiếp thị và bán các sản phẩm khuyến nghị
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm đã hoàn thành
- Giải thích các công việc đã hoàn thành với khách hàng
- Đưa ra khuyến nghị với khách hàng về cách sử dụng xe và giải thích và đề xuất các công việc kiểm tra và sửa chữa
- Xác nhận mức độ hài lòng của khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 22-35, ngoại hình ưa nhìn
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực tương đương
Kỹ năng quản lý, giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN,…
Được đào tạo, hướng dẫn bài bản
Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn
Và hưởng các quyền lợi khác theo quy chế phúc lợi của Công ty.
Hoặc theo thời gian phân công của quản lý trực tiếp hoặc theo yêu cầu thực tế của công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
