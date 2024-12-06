Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lotte Mall Tay Ho, Đ. Lạc Long Quân, Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Làm Việc tại Shop Weekend Maxmara và shop Max&Co Lotte Mall Tây Hồ

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, LGBT Tuổi từ 22 đến 32, Không còn đi học

- Không có hình xăm mảng lộ, không nhuộm tóc sáng màu

- Tự tin, Giao tiếp tốt.

- Ưu tiên có kinh nghiệm thời trang Cao cấp, thời trang quốc tế...

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000

THỬ VIỆC 2 THÁNG HƯỞNG 85% LƯƠNG CỨNG

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/24, Bảo hiểmtai nạn Generali 24/24

- Phép năm từ 12 - 15 ngày/ năm. - Thưởng lễ, thưởng tháng 13, Tham gia công đoàn, quà sinh nhật, hiếu, hỉ ....

- Được ưu tiên sắp xếp làm việc tại cửa hàng theo khu vực ứng tuyển - Được hưởng chính sách mua hàng giảm giá.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp; được đào tạo thường xuyên, nhiều cơ hội thăng tiến.

