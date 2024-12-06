Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lotte Mall Tay Ho, Đ. Lạc Long Quân, Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 13 Triệu
Làm Việc tại Shop Weekend Maxmara và shop Max&Co Lotte Mall Tây Hồ
Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, LGBT Tuổi từ 22 đến 32, Không còn đi học
- Không có hình xăm mảng lộ, không nhuộm tóc sáng màu
- Tự tin, Giao tiếp tốt.
- Ưu tiên có kinh nghiệm thời trang Cao cấp, thời trang quốc tế...
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6.000.000
THỬ VIỆC 2 THÁNG HƯỞNG 85% LƯƠNG CỨNG
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/24, Bảo hiểmtai nạn Generali 24/24
- Phép năm từ 12 - 15 ngày/ năm. - Thưởng lễ, thưởng tháng 13, Tham gia công đoàn, quà sinh nhật, hiếu, hỉ ....
- Được ưu tiên sắp xếp làm việc tại cửa hàng theo khu vực ứng tuyển - Được hưởng chính sách mua hàng giảm giá.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp; được đào tạo thường xuyên, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
