Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình Văn Hóa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đường Số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Tìm kiếm khai thác các sự kiện của doanh nghiệp, xây dựng quan hệ với khách hàng là những doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ thông qua kênh truyền hình và báo chí.

Giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.

Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Buổi sáng: từ 8h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00, sáng thứ 7 làm việc tới 11h30, nghỉ chiều thứ 7 và Chủ Nhật

Nữ tuổi từ 20-35

Giọng nói dễ nghe

Nhiệt huyết kinh doanh, khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.

Cầu tiến, có mong muốn phát triển sự nghiệp lĩnh vực truyền thông

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình Văn Hóa Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng doanh số.

Môi trường làm việc đoàn kết, năng động, sáng tạo

Mức thu nhập hấp dẫn từ 8 triệu - 20 triệu/tháng, theo định mức và các phụ cấp kèm theo

Được hướng dẫn và đào tạo các kiến thức và kinh nghiệm

Được tạo điều kiện tốt để nhân viên phát huy hết năng lực, có cơ hội thăng tiến

Công ty cấp điện thọai, máy tính làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình Văn Hóa Việt

