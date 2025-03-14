Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Dmax làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Phát triển khách hàng mới theo hệ thống DATA sẵn có.

- Theo dõi và quản lý các khách cũ phát triển doanh số.

- Tìm kiếm các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng thông qua thông tin website, các hệ thống trang mạng,…

- Gửi các Chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ theo ngày/tuần/tháng.

- Theo dõi, lên đơn, kết nối & giải đáp khách hàng trên các trang TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki,..), Fanpage, Facebook,…

- Hỗ trợ công việc Nhân viên Kinh doanh: báo giá, xử lý đơn đặt hàng,…

- Chuẩn bị các hồ sơ, mẫu mã, tài liệu, soạn thảo văn bản hỗ trợ cho Phòng Kinh doanh.

- Thăm hỏi và phát triển khách hàng theo khu vực được phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu được hướng dẫn và phân công.

- Nam/Nữ, độ tuổi, độ tuổi 22 - 30 tuổi

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo theo yêu cầu của công việc.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Giao tiếp tốt.

- Có kỹ năng đàm phán, lập kế hoạch, kỹ năng xử lý vấn đề.

- Năng động, sáng tạo, không ngại áp lực, không bị ràng buộc thời gian cá nhân.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Dmax Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7 triệu + % hoa hồng -->Thu nhập: 12 - 20tr/tháng

- Thưởng lương tháng lương 13 và ++.

- Được hưởng các khoản thưởng thêm theo hiệu quả công việc quý/năm.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và chế độ phúc lợi của công ty.

- Nghỉ phép

- Được tham gia các hoạt động của Công ty như Teambuilding, Du lịch (nếu có).

