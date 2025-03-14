Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Dmax làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Dmax
- Hà Nội:
- Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
- Phát triển khách hàng mới theo hệ thống DATA sẵn có.
- Theo dõi và quản lý các khách cũ phát triển doanh số.
- Tìm kiếm các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng thông qua thông tin website, các hệ thống trang mạng,…
- Gửi các Chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ theo ngày/tuần/tháng.
- Theo dõi, lên đơn, kết nối & giải đáp khách hàng trên các trang TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki,..), Fanpage, Facebook,…
- Hỗ trợ công việc Nhân viên Kinh doanh: báo giá, xử lý đơn đặt hàng,…
- Chuẩn bị các hồ sơ, mẫu mã, tài liệu, soạn thảo văn bản hỗ trợ cho Phòng Kinh doanh.
- Thăm hỏi và phát triển khách hàng theo khu vực được phụ trách.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu được hướng dẫn và phân công.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo theo yêu cầu của công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Giao tiếp tốt.
- Có kỹ năng đàm phán, lập kế hoạch, kỹ năng xử lý vấn đề.
- Năng động, sáng tạo, không ngại áp lực, không bị ràng buộc thời gian cá nhân.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Dmax Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng lương tháng lương 13 và ++.
- Được hưởng các khoản thưởng thêm theo hiệu quả công việc quý/năm.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và chế độ phúc lợi của công ty.
- Nghỉ phép
- Được tham gia các hoạt động của Công ty như Teambuilding, Du lịch (nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Dmax
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI