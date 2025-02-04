Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 229 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm kiếm và mở rộng thị trường: Xác định và tiếp cận các khách hàng tiềm năng mới trong lĩnh vực nông nghiệp (tư vấn và bán các sản phẩm nông nghiệp).
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng mới để tạo cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.
Quản lý đơn hàng và hợp đồng: Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ khách hàng. Đàm phán và ký kết hợp đồng, đảm bảo các điều khoản hợp đồng được thực hiện đầy đủ và chính xác.
Đánh giá và báo cáo doanh số: Theo dõi và báo cáo kết quả doanh số hàng tuần, tháng, quý và năm. Phân tích các chỉ số kinh doanh để đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng.
Hỗ trợ và phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc với các bộ phận sản xuất, kho vận và chăm sóc khách hàng để đảm bảo sản phẩm được cung cấp kịp thời và đạt yêu cầu chất lượng.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp.
Ưu tiên ứng viêntốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Nông nghiệp, Marketing, Kinh doanh, Quản trị kinh doanh hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan về phân bón.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.
Sáng tạo, chủ động trong công việc và có tinh thần cầu tiến.
Có phương tiện di chuyển cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 7 triệu + % doanh số (15-20 triệu/tháng)
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Hỗ trợ xăng xe đi lại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: T1 – 83, Khu đô thị Belhomes, VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

