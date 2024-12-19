Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư TM & DV Quinn Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô BT19, Ngõ 17, Đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Nhân viên kinh doanh

Lập kế hoạch chiến lược và triển khai các hoạt động tuyển sinh du học hiệu quả, đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra.

Phát triển và duy trì mối quan hệ hợp tác với các trường đại học, cao đẳng.

Tìm kiếm và thu hút sinh viên tiềm năng, tư vấn và hỗ trợ sinh viên hoàn thiện hồ sơ nhập học.

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên tuyển sinh, đào tạo và huấn luyện họ nâng cao năng lực chuyên môn.

Tham gia các hội chợ du học, hội thảo và sự kiện giáo dục để quảng bá thương hiệu và thu hút học viên.

Báo cáo kết quả hoạt động tuyển sinh định kỳ cho ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển sinh du học.

Có kiến thức chuyên môn về thị trường du học quốc tế, đặc biệt là các chương trình học bổng và chính sách du học của các quốc gia.

Có kỹ năng quản lý, khả năng đào tạo và huấn luyện nhân viên.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu trách nhiệm cao và có tinh thần cầu tiến.

Có mạng lưới quan hệ rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục và du học.

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn = Lương cứng thỏa thuận + thưởng KPI hấp dẫn ( trao đổi cụ thể khi PV).

Được đóng đầy đủ các chế độ BHXH, XHYT theo đúng quy định nhà nước.

Phụ cấp ăn trưa, cafe, bánh ngọt miễn phí; có hỗ trợ máy tính làm việc.

Chế độ du lịch, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ ...đầy đủ.

Được đào tạo chuyên môn và cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để làm việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, được trao quyền và phát huy khả năng , có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư TM & DV Quinn Hà Nội

