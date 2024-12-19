Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Vietiso làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà VTConline - 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chăm sóc data khách hàng được phân công;

- Lên báo giá cho khách hàng;

- Theo dõi, xúc tiến việc thực hiện hợp đồng;

- Giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình triển khai và sử dụng dịch vụ;

- Theo dõi việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh và đảm bảo đạt doanh số chỉ tiêu theo tháng, quý, năm.

- Chủ động đề xuất, lên kế hoạch kinh doanh, xúc tiến bán hàng;

- Trải nghiệm sản phẩm kinh doanh của Công ty, đề xuất cải tiến, tối ưu sản phẩm.

- Phối hợp triển khai công việc với các đồng nghiệp khác trong phòng kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng,...;

- Chăm sóc khách hàng trước - trong và sau bán hàng; đảm bảo duy trì các mối quan hệ khách hàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình Độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Quản lý Du lịch hoặc các ngành liên quan.

Kinh Nghiệm: từ 1-3 năm kinh nghiệm

Hiểu biết sâu về xu hướng và công nghệ chuyển đổi số

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình xuất sắc.

Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với các giám đốc điều hành và những người quyết định.

Thành thạo sử dụng phần mềm CRM và các công cụ phân tích kinh doanh.

Tự chủ, hướng đến kết quả và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.

Điềm tĩnh, có khả năng xử lý các tình huống bị khách hàng phàn nàn hoặc các vấn đề phát sinh

Thái độ:: Độ sẵn sàng cao. sẵn sàng xử lý khách hàng ngoài giờ hành chính để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Tại Công ty Cổ phần Vietiso Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8tr – 15tr + % doanh số.

- Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định sau thời gian thử việc

- Được đào tạo chuyên mộ, chân dung cũng như cách tìm kiếm khách hàng hiệu quả.

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật,....

- Tham gia sự kiện của ngành du lịch;

- Cơ hội nâng cao năng lực bản thân qua việc tiếp xúc, làm việc với các lãnh đạo doanh nghiệp; sở, ban ngành.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vietiso

