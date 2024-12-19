Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Vietiso làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Vietiso
- Hà Nội:
- Toà VTConline
- 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chăm sóc data khách hàng được phân công;
- Lên báo giá cho khách hàng;
- Theo dõi, xúc tiến việc thực hiện hợp đồng;
- Giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình triển khai và sử dụng dịch vụ;
- Theo dõi việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh và đảm bảo đạt doanh số chỉ tiêu theo tháng, quý, năm.
- Chủ động đề xuất, lên kế hoạch kinh doanh, xúc tiến bán hàng;
- Trải nghiệm sản phẩm kinh doanh của Công ty, đề xuất cải tiến, tối ưu sản phẩm.
- Phối hợp triển khai công việc với các đồng nghiệp khác trong phòng kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng,...;
- Chăm sóc khách hàng trước - trong và sau bán hàng; đảm bảo duy trì các mối quan hệ khách hàng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình Độ:
Kinh Nghiệm: từ 1-3 năm kinh nghiệm
Kinh Nghiệm:
Hiểu biết sâu về xu hướng và công nghệ chuyển đổi số
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình xuất sắc.
Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với các giám đốc điều hành và những người quyết định.
Thành thạo sử dụng phần mềm CRM và các công cụ phân tích kinh doanh.
Tự chủ, hướng đến kết quả và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.
Điềm tĩnh, có khả năng xử lý các tình huống bị khách hàng phàn nàn hoặc các vấn đề phát sinh
Thái độ:: Độ sẵn sàng cao. sẵn sàng xử lý khách hàng ngoài giờ hành chính để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
Thái độ::
Tại Công ty Cổ phần Vietiso Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8tr – 15tr + % doanh số.
- Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định sau thời gian thử việc
- Được đào tạo chuyên mộ, chân dung cũng như cách tìm kiếm khách hàng hiệu quả.
- Thưởng lễ, tết, sinh nhật,....
- Tham gia sự kiện của ngành du lịch;
- Cơ hội nâng cao năng lực bản thân qua việc tiếp xúc, làm việc với các lãnh đạo doanh nghiệp; sở, ban ngành.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa
- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vietiso
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI