Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trống Đồng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Tuổi: 25 đến 35 Ngoại hình ưa nhìn

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương, ngành thời trang

- Tự tin, năng động, đam mê học hỏi và có tinh thần trách nhiệm

- Chịu được áp lực cao, ham học hỏi và có chí cầu tiến.

Tại Công ty TNHH Trống Đồng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12,000,000 - 15,000,000 , hỗ trợ ăn tại Công ty 45000/bữa

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

- Cơ hội phát triển thế mạnh của bản thân.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN; được hưởng Chế độ phúc lợi và các chính sách đãi ngộ theo quy chế của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trống Đồng Việt Nam

