Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trống Đồng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Trống Đồng Việt Nam
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, Tuổi: 25 đến 35 Ngoại hình ưa nhìn
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương, ngành thời trang
- Tự tin, năng động, đam mê học hỏi và có tinh thần trách nhiệm
- Chịu được áp lực cao, ham học hỏi và có chí cầu tiến.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương, ngành thời trang
- Tự tin, năng động, đam mê học hỏi và có tinh thần trách nhiệm
- Chịu được áp lực cao, ham học hỏi và có chí cầu tiến.
Tại Công ty TNHH Trống Đồng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 12,000,000 - 15,000,000 , hỗ trợ ăn tại Công ty 45000/bữa
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
- Cơ hội phát triển thế mạnh của bản thân.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN; được hưởng Chế độ phúc lợi và các chính sách đãi ngộ theo quy chế của Công ty
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
- Cơ hội phát triển thế mạnh của bản thân.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN; được hưởng Chế độ phúc lợi và các chính sách đãi ngộ theo quy chế của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trống Đồng Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI