Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trống Đồng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Trống Đồng Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Công ty TNHH Trống Đồng Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Trống Đồng Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Tuổi: 25 đến 35 Ngoại hình ưa nhìn
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương, ngành thời trang
- Tự tin, năng động, đam mê học hỏi và có tinh thần trách nhiệm
- Chịu được áp lực cao, ham học hỏi và có chí cầu tiến.

Tại Công ty TNHH Trống Đồng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12,000,000 - 15,000,000 , hỗ trợ ăn tại Công ty 45000/bữa
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
- Cơ hội phát triển thế mạnh của bản thân.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN; được hưởng Chế độ phúc lợi và các chính sách đãi ngộ theo quy chế của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trống Đồng Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Trống Đồng Việt Nam

Công ty TNHH Trống Đồng Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

