Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư TM & DV Quinn Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô BT19, Ngõ 17, Đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, mở rộng phát triển các đối tác tại các Quốc Gia nói tiếng Anh muốn thuê lao động Việt Nam.

- Chăm sóc khách hàng, đối tác chiến lược của Công ty.

- Công tác tại Châu Âu, các quốc gia nói tiếng Anh để mở rộng thị trường.

- Tham gia các hội nghị về XKLĐ để quảng bá thương hiệu cũng như phát triển đối tác.

- Tìm hiểu bộ luật xuất khẩu lao động mới có hiệu lực từ năm 2022.

- Các công việc liên quan được giao.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Tiếng Anh giao tiếp với người nước ngoài lưu loát.

- Có kỹ năng xử lý tình huống tốt.

- Nhiệt huyết trong công việc.

- Có kỹ năng tin học và cập nhật những hệ thống chăm sóc khách hàng, Email marketing như: CRM, Mail chimp,…

- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm; có hiểu biết về XKLĐ là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư TM & DV Quinn Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2- Thứ 6 + 2 ngày thứ 7/tháng ( Sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h00-17h00).

- LCB: 10 – 20 triệu (thỏa thuận theo năng lực) + hoa hồng + thưởng.

- Thử việc 2 tháng, được hướng dẫn cụ thể về thị trường, cách tìm kiếm, chăm sóc khách hàng.

- Được hưởng các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

- Được phụ cấp ăn trưa, cafe bánh ngọt,..

- Được nghỉ các ngày lễ theo quy định của luật Lao động.

- Thưởng tết, lương thứ 13 theo quy định và theo tình hình kinh doanh công ty.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

- Có cơ hội được cử đi làm đại diện tại các nước nói tiếng Anh trên thế giới thăng tiến lên các vị trí cao hơn của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư TM & DV Quinn Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.