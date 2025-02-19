Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 20 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- 186 Hồ Sen, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn dịch vụ nha khoa phù hợp, cung cấp thông tin về các thông tin, chi phí và quy trình điều trị một cách chuyên nghiệp và tận tâm, từ đó mang lại doanh thu cho phòng khám.
- Tiếp đón và tìm hiểu nhu cầu khách hàng
- Tư vấn về dịch vụ nha khoa và chi phí
- Chăm sóc khách hàng cũ
- Tìm kiếm khách hàng mới
- Các công việc khác theo sắp xếp của quản lý cơ sở

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Có kinh nghiệm tại các vị trí tương đương 6 tháng trở lên
- Khéo léo, hoà nhã, trung thực, có tư duy dịch vụ
- Năng lực giao tiếp, tư vấn và chốt sales

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 20.000.000 VNĐ/tháng
- Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn....
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, chất lượng cao
- Thưởng Lễ, Tết; thưởng hiệu suất làm việc theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

