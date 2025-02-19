Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - 186 Hồ Sen, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn dịch vụ nha khoa phù hợp, cung cấp thông tin về các thông tin, chi phí và quy trình điều trị một cách chuyên nghiệp và tận tâm, từ đó mang lại doanh thu cho phòng khám.

- Tiếp đón và tìm hiểu nhu cầu khách hàng

- Tư vấn về dịch vụ nha khoa và chi phí

- Chăm sóc khách hàng cũ

- Tìm kiếm khách hàng mới

- Các công việc khác theo sắp xếp của quản lý cơ sở

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Có kinh nghiệm tại các vị trí tương đương 6 tháng trở lên

- Khéo léo, hoà nhã, trung thực, có tư duy dịch vụ

- Năng lực giao tiếp, tư vấn và chốt sales

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 20.000.000 VNĐ/tháng

- Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn....

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, chất lượng cao

- Thưởng Lễ, Tết; thưởng hiệu suất làm việc theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin