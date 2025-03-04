Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG T-HOME DANA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Thưởng doanh số đạt, vượt chỉ tiêu, thưởng nóng trong ngày. - Được hưởng đầu đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật lao động Việt Nam ( BHXH, BHYT,…). - Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển, thăng tiến. - Vui chơi hàng tháng, hàng quý và tham gia vào các kỳ nghỉ hàng năm của Công ty, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

- Tìm kiếm nhiều nguồn khách hàng qua data do công ty cung cấp hoặc khi đi khảo sát thị trường

- Hỗ trợ gặp khách hàng, tư vấn cho khách hàng về dịch vụ thiết kế, thi công, tư vấn về sản phẩm về đèn chiếu sáng và cách bố trí nội thất cho khách hàng;

- Xây dựng báo giá và kế hoạch cung ứng sản phẩm dịch vụ sau khi đã được phê duyệt.

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi hợp đồng được thực hiện.

- Báo cáo công việc thường xuyên theo tuần hoặc đột xuất của Trưởng phòng/ Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên,

- Có kinh nghiệm sale. Đặc biệt, ưu tiên có kinh nghiệm sale liên quan đến ngành nội – ngoại thất, vật liệu xây dựng. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Trung thực, chăm chỉ, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, có niềm đam mê trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG T-HOME DANA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG T-HOME DANA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.