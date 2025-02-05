Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bê Tông Đăng Hải Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Đăng Hải Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Bê Tông Đăng Hải Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bê Tông Đăng Hải Đà Nẵng

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng

- Điện Bàn Quảng Nam, Việt Nam, Huyện Hòa Vang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Thực hiện kiểm tra, khảo sát và tìm kiếm khách hàng đổ bê tông và taplo tại Đà Nẵng và Hội An.
- Đàm phán, soạn thảo, ký kết và thu hồi hợp đồng với khách hàng.
- Nhập hợp đồng vào chương trình bravo.
- Khảo sát công trình, đo và xác nhận khối lượng với khách hàng, lên lịch đổ bê tông và kết hợp với bộ phận tài vụ để thu tiền, bộ phận Kế hoạch kỹ thuật để sắp xếp lịch đổ hợp lý.
- Phối hợp với các bộ phận để giải quyết các vấn đề phàn nàn và sự cố của công trình.
- Tham gia phối hợp, giám sát các vấn đề như: thái độ vận hành bơm, thao tác kỹ thuật, thời gian đổ BT, của các công nhân vận hành, lái xe bơm tại hiện trường.
- Thực hiện lấy ý kiến khách hàng định kỳ.
- Tham gia phối hợp bộ phận KH-KT để tư vấn cho khách hàng vấn đề bảo dưỡng bê tông.
- Thực hiện các nhiệm vụ do trưởng bộ phận và ban giám đốc đề ra..

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, chịu khó, tốt nghiệp Trung cấp ngành quản trị kinh doanh/quản trị doanh nghiệp/Marketing trở lên
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Tại Công Ty Cổ Phần Bê Tông Đăng Hải Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng các ngày lễ trong năm: 30/4, 01/5, 2/9, 10/3…….
- Chính sách phúc lợi cho nhân viên: Sinh nhật, 20/10, 8/3 , phụ cấp việc gia đình.
- Thu nhập xứng đáng theo năng lực. Thưởng tết âm lịch (lương tháng 13) hấp dẫn: Dao động từ 1 đến 4 tháng tiền lương thỏa thuận.
- Du lịch hàng năm (nước ngoài, trong nước)
- Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và chế độ khác theo quy định của pháp luật.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao.
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo luật lao động Việt Nam.
- Được cung cấp hỗ trợ tất cả các trang thiết bị liên quan đến công việc.
- Được phụ cấp cơm ca trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bê Tông Đăng Hải Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Đăng Hải Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Đăng Hải Đà Nẵng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7 - Lô 1254, 1255 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường Hoà Cường Nam - Quận Hải Châu - Đà Nẵng.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

