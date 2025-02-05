Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Luật TNHH LDL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 44 Cầm Bá Thước - Hòa Cường Bắc - Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Bạn sẽ làm việc 100% tại Văn phòng công ty.

- Làm việc độc lập, dưới sự hỗ trợ của Trưởng nhóm và các thành viên khác trong Nhóm.

- Công việc của bạn là dùng điện thoại công ty liên hệ cho Khách hàng để nhắc nhở/ Thuyết phục khách hàng trả nợ và báo cáo kết quả làm việc hàng ngày.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.



*Thời gian làm việc:

- Từ thứ 2- thứ 7, Nghỉ chủ nhật và 1 chiều thứ 7 trong tháng.

- Từ 8h00’- 12h00’, Chiều từ 13h30’- 17h30’.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên.

- Có tư duy sáng tạo.

- Đam mê kiếm tiền.

- Tất cả mọi thứ công ty sẽ đào tạo.

- Sinh viên chưa nhận bằng vẫn có thể ứng tuyển.

Tại Công Ty Luật TNHH LDL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + % Số thu. Thu nhập từ 5,000,000- 10,000,000 đ/tháng và “Không giới hạn” nếu có năng lực.

- Được nghỉ 12 ngày phép, 11 ngày nghỉ lễ... Vẫn có lương.

- Đóng Bảo hiểm xã hội,Y tế, Thất nghiệp, Thai sản… đầy đủ theo quy định pháp luật.

- Nhận Chính thức sau 2 tháng thử việc

- Môi trường làm việc trẻ trung, 80% là Nữ. Công ty Luật uy tín hàng đầu khu vực Miền Trung- Tây Nguyên.

- Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa- văn nghệ- thể thao cùng công ty.

- Được đào tạo thường xuyên trong quá trình làm việc và có cơ hội thay thế người đangquản lýbạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Luật TNHH LDL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.