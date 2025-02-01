Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

- Hiểu biết về lịch sử gốm sứ

- Tư vấn bán hàng gốm sứ tại showroom

- Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và xử lý đơn hàng

- Trưng bày, sắp xếp sản phẩm và quản lý hàng hoá

- Thực hiện các hoạt động bán hàng online và livestream

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng tập trung cao, tư duy sáng tạo, phân tích nội dung , khả năng đàm phán và giao tiếp

- Khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc, có tính tổ chức , sự tỉ mỹ và chi tiết

Tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7-12 triệu

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động

- Hỗ trợ xe đưa đón hoặc chi phí xăng xe nếu đi tự túc.

- Gia đình (tứ thân phụ mẫu, vợ/ chồng, con cái) được hưởng phúc lợi vào cổng miễn phí khi tham quan Khu Du Lịch Núi Thần Tài, với số lần được hưởng trong năm tuỳ theo cấp bậc nhân sự.

- Được điều chỉnh tăng lương định kỳ hàng năm theo hiệu quả công việc và thị trường chung.

- Được hỗ trợ bữa ăn giữa ca tại công ty.

- Các phúc lợi khác theo Quy định của Công ty và luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi

