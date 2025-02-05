Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fremed làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - |

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh mới;

- Tạo dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tại địa bàn chưa được khai thác;

- Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị và phát triển thương hiệu tại thị trường mới;

- Giám sát và hỗ trợ trình dược viên trong khu vực về công việc, sản phẩm, kĩ năng bán hàng và phát triển khách hàng;

- Đảm bảo các trình dược viên thực hiện đúng quy trình bán hàng và chiến lược của công ty đề ra;

- Lên kế hoạch công tác, theo dõi và đánh giá kết quả làm việc của đội ngũ trình dược viên và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả;

- Cung cấp thông tin phản hồi từ thị trường và nhu cầu của khách hàng, xu hướng tiêu dùng và đối thủ cạnh - tranh;

- Báo cao công việc, kế hoạch triển khai và các vấn đề đến quản lý vùng;

- Thực hiện một số công việc hỗ trợ khách theo yêu cầu cấp trên trực tiếp.

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 đến Thứ 6 và sáng Thứ 7)

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viện trong độ tuổi 30 - 48, sức khỏe tốt và có mối quan hệ khách hàng rộng rãi tại khu vực phụ trách;

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên các ngành liên quan, ưu tiên ngành Dược;

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm bán hàng, am hiểu thị trường ngành dược và có kinh nghiệm quản lý đội nhóm nhỏ;

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt, tinh thần cầu tiền và sẵn sàng phát triển trong công việc;

- Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chịu khó, siêng năng, chấp nhận làm việc ngoài thị trường;

- Không vướng bận gia đình, có thể đi công tác dài ngày tại các tỉnh thành trong khu vực phụ trách.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng sinh nhật, lễ, tết, tháng 13,....

Công tác phí theo quy định của công ty

Làm việc từ xa, linh hoạt

Xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fremed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.