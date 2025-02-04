Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Go Media, Khu đô thị FPT, Hòa Hải,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như telesales, email marketing, mạng xã hội
Tư vấn và giới thiệu các dịch vụ marketing, truyền thông, quảng cáo của công ty cho khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Lập kế hoạch kinh doanh và đề xuất chiến lược marketing phù hợp với từng đối tượng khách hàng
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến
Chịu được áp lực công việc và môi trường làm việc năng động
Sử dụng thành thạo các công cụ MS Office

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số trung bình của các nhân viên tại agency là 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/ tháng
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm và nghiệp vụ chuyên môn
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng hiệu suất công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Go Media, Khu đô thị FPT, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

