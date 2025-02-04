Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BẠC HÀ XANH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BẠC HÀ XANH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BẠC HÀ XANH
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BẠC HÀ XANH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BẠC HÀ XANH

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu, hỷ...

- Được đào tạo nâng cao về chuyên môn và kỹ năng dành cho công việc, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Gọi điện tư vấn bán hàng các khách hàng cũ và tìm kiếm thêm thông tin khách hàng mới trên mạng
- Đối tượng khách hàng tiệm coffee, tiệm bánh, cửa hàng ăn uống, nhà hàng...
- Không chở hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 18-30 tuổi
- Có tinh thần trách nhiệm
- Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo khi bắt đầu công việc

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BẠC HÀ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 12 triệu VND
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BẠC HÀ XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BẠC HÀ XANH

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BẠC HÀ XANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 252 Ngô Quyền, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

