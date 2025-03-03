Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 26C Hồng Bàng, Phường Tân Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển mở rộng nguồn khách hàng;

• Chăm sóc khách hàng do công ty hỗ trợ, phân công;

• Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng;

• Chăm sóc, giữ quan hệ với khách hàng sau khi ký hợp đồng;

• Thực hiện các báo cáo công việc theo định kỳ;

• Thời gian làm việc: 8h – 17h, từ thứ 2 đến thứ 6;

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi từ 22 - 40;

• Trình độ từ trung cấp trở lên;

• Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục;

• Tin học văn phòng: Word, Excel cơ bản;

• Nhanh nhẹn, có ý tưởng mới, có tham vọng trong công việc;

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 7 - 30triệu/tháng (Lương cứng + % doanh số + thưởng);

• Thưởng doanh số và thưởng KPI hấp dẫn, linh hoạt.

• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình.

• Được training đầy đủ các kỹ năng phục vụ cho công việc và có lộ trình thăng tiến cụ thể.

• Các chế độ BHXH đầy đủ theo quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.