Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần VinaWater làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - C5 Lô 18 - Khu đô thị Định Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

• Bán hàng trực tiếp cho khách hàng

oặc bán qua kênh Kiến Trúc Sư, Thầu xây dựng...

ản phẩm hệ thống lọc nước trung tâm cao cấp nhập khẩu nguyên bộ từ Mỹ về VN sản xuất bởi các hãng lớn tại Mỹ Thương hiệu có Senwater, Pentair

• Trực tiếp tìm kiếm, tiếp cận

tại các dự án khu đô thị cao cấp, các biệt thự, lâu đài đang xây dựng.

• Tìm kiếm, hẹn gặp xin hợp tác với các đơn vị thiết kế, Kiến trúc sư, thiết kế nội thất, nhà thầu, đại lý vật liệu xây, thiết bị vệ sinh cao cấp đế hợp tác cung cấp các sản phẩm cao cấp của công ty vào các công trình và chia lợi nhuận.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có tác phong làm việc tỉ mỉ và chuyên nghiệp.

+ Là người trung thực, tử tế và cầu tiến

+ Kỹ năng thuyết phục đàm phán tốt

Tại Công ty cổ phần VinaWater Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập 7 - 30 triệu/tháng (Bao gồm lương cứng + phụ cấp, thưởng doanh số).

+ Thu nhập tùy theo năng lực, doanh số càng cao, thu nhập càng cao.

+ Được tham gia các chế độ bảo hiểm khi hợp đồng lao động chính thức.

+ Thời gian làm việc: Giờ hành chính T2 – Sáng T7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần VinaWater

