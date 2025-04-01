Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT AN CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 - TTA Biệt thự 319, phố Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Tp Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

• Giới thiệu Sản phẩm Nội Thất của Công ty đến Khách Hàng.

• Phát triển Khách hàng tiềm năng.

• Đàm phán ký kết hợp đồng với Khách hàng.

• Khai thác, Mở rộng thị trường trên nền tảng sản phẩm và data có sẵn.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, Nữ tuổi từ 23- 35; ngoại hình ưa nhìn.

• Am hiểu về lĩnh vực Nội Thất & xây Dựng là một thế mạnh.

• Tốt nghiệp từ cao đẳng các ngành trở lên.

• Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt; Có khả năng trình bày rõ ràng, mạch lạc.

• Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm Sale các lĩnh vực.

• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc.

Lương Và Chính Sách Phúc Lợi:

• Lương cơ bản 6 => 8tr (tùy năng lực) + % Doanh số bán hàng từ 3,5% đến 4,3% theo DSBH/tháng (Thu nhập từ 20 đến 50tr/tháng tùy khả năng của mỗi nhân sự)

• Phụ cấp ăn trưa 30.000vnđ/ngày, công tác phí, khi đi gặp Khách, đi Tỉnh.Công ty có cán bộ hỗ trợ đi cùng và có xe ô tô đưa đón miễn phí.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT AN CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT AN CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin