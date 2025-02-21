Tuyển Nhân viên kinh doanh Breeze Industrial Ventilation Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8000 - 15000 Triệu

MÔ TẢ TÓM TẮT CÔNG VIỆC

- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.

NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM

- Tìm hiểu kỹ về sản phẩm của công ty để có đủ tư liệu thuyết phục khách hàng về sản phẩm và dịch vụ tốt nhất mà Công ty đáp ứng nhu cầu của họ (chất lượng, giá cả và giao hàng;…)

- Tìm kiếm khách hàng mới,chăm sóc khách hàng cũ.Phát triển các mối quan hệ lâu dài với khách hàng, thông qua việc quản lý dữ liệu của khách hàng và giải thích yêu cầu của họ; Đàm phán về các điều khoản của hợp đồng và điều kiện để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

- Trình các báo cáo bán hàng lên cấp trên hằng tháng và lưu giữ hồ sơ khách hàng theo biểu mẫu của công ty.

- Họp để đưa ra mục tiêu bán hàng và điều phối dự án bán hàng tốt hơn

- Khi có dự án thì lên báo giá cho khách hàng và liên lạc Sale admin kiểm tra hàng tồn kho,để đưa ra thời gian giao hàng chính xác cho khách hàng.Tùy theo loại quạt sẽ có thời gian giao hàng khác nhau.

- Bảng báo giá nào có báo lò xo thì ghi trong file báo giá giúp văn phòng.

- Nếu như có các khách hàng thân thiết muốn có hàng sớm thì thông qua các sếp duyệt mới có thể giao hàng sớm.

- Chịu trách nhiệm tất cả trong quá trình giao dịch với khách cho đến khi kết thúc dự án (trong thời gian bảo hành, nếu khách hàng có phản hồi về sản phẩm, NVKD cần trao đổi cụ thể với bộ phận kỹ thuật để xử lý sự cố).