Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nissan Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 801 QL1A, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Lên kế hoạch tiếp cận, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và ký hợp đồng.

- Họp nhóm, làm việc nhóm, báo cáo kế hoạch công việc theo tuần tháng quỹ.

- Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng trở lên.

- Chuyên ngành: công nghệ ô tô, QTKD và các ngành kỹ thuật liên quan. (Ưu tiên)

- Đam mê kinh doanh và thái độ tích cực trong công việc.

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty TNHH Nissan Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: lương cứng + % doanh thu ( Tổng thu nhập từ 15tr đến 30tr)

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động

- Làm trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nissan Miền Nam

