Tuyển Nhân viên kinh doanh Văn Phòng Đại Diện Miền Nam- Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 61 Mạc Thái Tổ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ Chủ nhiệm Dự án, Phụ trách kinh doanh trong quá trình bán hàng.

Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ tài liệu phục vụ quá trình kinh doanh.

Phối hợp với bên kinh doanh giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới ra trường các ngành Iot, tự động hóa, cơ khí điện tử hoặc có hiểu biết về hệ thống Smarthome.

Tinh thần làm việc năng nổ, không ngại khó, tinh thần học tập cao.

Có mong muốn phát triển lên thành nhân viên kinh doanh, định hướng gắn bó lâu dài với công việc

Tại Văn Phòng Đại Diện Miền Nam- Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương thưởng xứng đáng với năng lực, công sức làm việc. Thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn

Có lộ trình phát triển lên chuyên viên kinh doanh tại công ty, đào tạo miễn phí.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trong lĩnh vực Smarthome với nhãn hiệu hơn 80 năm lịch sử hoạt động trong ngành.

Hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động và công ty.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Khám sức khỏe định kỳ theo tiêu chuẩn công ty.

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty

Du lịch nghỉ dưỡng, team building hàng năm.

Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ trong và ngoài nước.

Thời gian làm việc: 8:30 - 17:30 từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 chỉ làm buổi sáng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Đại Diện Miền Nam- Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam

