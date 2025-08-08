Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành
- Hà Nội: Tầng 2, CT4 The Pride, KĐT An Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu mua sắm hàng hóa, thực phẩm, nguyên nhiên vật liệu ... phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện mua sắm trên cơ sở kế hoạch/yêu cầu đột xuất được BGĐ phê duyệt.
Tìm kiếm nhà cung cấp/nhà sản xuất để so sánh các điều kiện về nguồn cung cấp hàng hóa, dịch vụ hậu mãi và giá cả.
Thực hiện đàm phán thương thảo và chốt hợp đồng với NCC.
Quản lý, theo dõi hồ sơ năng lực nhà cung cấp và cập nhật bổ sung giấy tờ khi hết hạn
Theo dõi tiến độ cung cấp, vận chuyển, bốc xếp tập kết, bàn giao hàng hóa, vật tư nhập kho và bộ phận đề xuất. Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình giao nhận hàng hóa
Đảm bảo cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, có tính đến tiết kiệm chi phí để thúc đẩy hoạt động kinh doanh theo phương châm: Chủ động kịp tiến độ hiệu quả.
Khai thác nguồn hàng mới, thường xuyên khảo sát thị trường và nắm bắt rõ sự biến động giá cả của nhóm mặt hàng phụ trách, từ đó đề xuất thương lượng điều chỉnh giá với nhà cung cấp (có thể theo sát giá từ chợ, nhà cung cấp,...)
Thực hiện quản lý, đánh giá NCC định kỳ theo sự phân công của cấp trên
Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu tại bộ phận theo quy định.
Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công, chỉ đạo từ Trưởng phòng, Ban giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: - Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Kinh tế, thương mại, ngoại ngữ hoặc các chuyên ngành tương đương
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục
Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định
Nhanh nhẹn, Tỉ mỉ, cẩn thận, nhạy bén, trung thực
Có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Mua hàng thực phẩm.
Có thể đi công tác, đi khảo giá chợ đầu mối
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHTN, BHTN....
Công đoàn tặng sinh nhật, du lịch, hiếu hỉ, ma chay, cưới hỏi....
Thưởng các ngày lễ tết, tháng 13 theo tình hình hoạt động kinh doanh
Cơ hội thăng tiến
Không nợ lương, không nợ bảo hiểm
Công ty cung cấp máy tính, đồng phục làm việc làm việc
12 ngày phép 1 năm
Chương trình teambuilding hằng năm
Các khóa đào tạo nâng cao....
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
