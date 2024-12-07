Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 100 Triệu

Mức lương 8 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 100 Triệu

Mô tả công việc chính:

Tiếp nhận nhu cầu từ công ty giao hoặc trực tiếp khách hàng.

Lập bảng tính, hoàn thành bảng chào giá gửi khách hàng (Có sự hỗ trợ của kỹ thuật nếu đơn hàng phức tạp)

Lập phiếu yêu cầu sản xuất - xuất hàng.

Chăm sóc thường xuyên những khách hàng cũ.

Báo cáo công việc theo ngày.

Mọi công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Thời gian làm việc và thử việc:

8h/ngày.

Từ thứ 2 đến hết thứ 7.

Thời gian thử việc: 01 tháng.

Với Mức Lương 8 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ độ tuổi từ 22 tuổi trở lên, sức khỏe đảm bảo.

Thành thạo Office văn phòng.

Trình độ: tốt nghiệp từ trung cấp trở lên không yêu cầu ngành học.

Kinh nghiệm: từng kinh qua công việc kinh doanh từ 2 năm trở lên.

Nhiệt huyết - yêu nghề - có thể sẵn sàng bù đắp thời gian nếu công việc cần gấp.

Chịu được áp lực công việc, có tinh thần học hỏi, tự giải quyết vấn đề cao, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập :

Lương cơ bản: 6 -> 8 triệu tùy năng lực thực tế.

Lương tháng 13, tiền lễ tết theo quy định chung của công ty.

Lương trách nhiệm: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Thưởng doanh số: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Tổng thu nhập không có giới hạn max.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Được nghỉ phép theo quy định của nhà nước ngay từ tháng thử việc đầu tiên. Hoặc được lĩnh tiền vào cuối năm nếu không có nhu cầu nghỉ.

Được tham gia du lịch cùng công ty 1 lần/năm.

Được đào tạo kiến thức ngành, và có sự đồng hành của nhiều anh chị em kinh nghiệm lâu năm.

Được cấp đồng phục văn phòng theo mẫu của công ty.

Được đào tạo theo định kỳ.

Lộ trình thăng tiến không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.