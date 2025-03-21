Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Megane Prince làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Megane Prince làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Công ty TNHH Megane Prince
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công ty TNHH Megane Prince

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Megane Prince

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Aeon Mall Hà Đông, Vicom Metropolis, Aeon Mall Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Tư vấn, bán kính mắt, đo mắt cho khách hàng.
- Theo dõi kiểm kê hàng hóa, theo dõi lượng khách hàng
- Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Làm luân phiên theo ca dưới đây:
+ Ca sáng: từ 9h30 đến 17h30 (nghỉ 1 tiếng)
+ Ca chiều: từ 14h00 đến 22h00 (nghỉ 1 tiếng)
- Làm 7 tiếng/ngày
- Công việc chi tiết sẽ trao đổi rõ hơn trong quá trình phỏng vấn
(Ngoài ra, Cửa hàng ở khu vực Vincom Metropolis và Aeon Hà Đông đang tuyển cả nhân viên part time ca tối - Lương: 30k/h )

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi 18 đến 28
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

Tại Công ty TNHH Megane Prince Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8,000,000d - 11,000,000d đồng/tháng (lương + thưởng + phụ cấp)
- Phụ cấp ngoại ngữ tiếng Nhật (nếu có): trao đổi khi phỏng vấn
- Được nghỉ 5-7 ngày/tháng, mỗi tháng 1 ngày phép.
- Khám sức khỏe hàng năm, tăng lương định kỳ.
- Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của luật Lao Động
- Lợi thế: được công ty đào tạo các kĩ năng tư vấn và bán hàng, tăng lương định kỳ theo năm, thưởng doanh số, thưởng tết và môi trường làm việc thân thiện,chuyên nghiệp.
- Môi trường luyện tiếng Anh và tiếng Nhật cho các bạn biết ngoại ngữ, có cơ hội tiếp xúc và làm việc cùng người Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Megane Prince

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Megane Prince

Công ty TNHH Megane Prince

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 26, ngõ 1, Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

