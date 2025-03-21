Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Megane Prince làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Aeon Mall Hà Đông, Vicom Metropolis, Aeon Mall Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Tư vấn, bán kính mắt, đo mắt cho khách hàng.

- Theo dõi kiểm kê hàng hóa, theo dõi lượng khách hàng

- Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Làm luân phiên theo ca dưới đây:

+ Ca sáng: từ 9h30 đến 17h30 (nghỉ 1 tiếng)

+ Ca chiều: từ 14h00 đến 22h00 (nghỉ 1 tiếng)

- Làm 7 tiếng/ngày

- Công việc chi tiết sẽ trao đổi rõ hơn trong quá trình phỏng vấn

(Ngoài ra, Cửa hàng ở khu vực Vincom Metropolis và Aeon Hà Đông đang tuyển cả nhân viên part time ca tối - Lương: 30k/h )

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi 18 đến 28

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

Tại Công ty TNHH Megane Prince Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8,000,000d - 11,000,000d đồng/tháng (lương + thưởng + phụ cấp)

- Phụ cấp ngoại ngữ tiếng Nhật (nếu có): trao đổi khi phỏng vấn

- Được nghỉ 5-7 ngày/tháng, mỗi tháng 1 ngày phép.

- Khám sức khỏe hàng năm, tăng lương định kỳ.

- Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của luật Lao Động

- Lợi thế: được công ty đào tạo các kĩ năng tư vấn và bán hàng, tăng lương định kỳ theo năm, thưởng doanh số, thưởng tết và môi trường làm việc thân thiện,chuyên nghiệp.

- Môi trường luyện tiếng Anh và tiếng Nhật cho các bạn biết ngoại ngữ, có cơ hội tiếp xúc và làm việc cùng người Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Megane Prince

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin