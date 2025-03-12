Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Orizin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - LK620 No14 Khu dịch vụ 27 28, phường Dương Nội,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch kinh doanh nhằm đảm bảo chỉ tiêu đề ra trình Trưởng nhóm phê duyệt .

- Duy trì mối quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập các mối quan hệ mới: tổ chức thăm hỏi, tham dự hội thảo, sự kiện ..

- Hiểu rõ các vấn đề liên quan sản phẩm: thuộc tính, ưu – nhược điểm, giá cả, khuyến mãi, định vị khách hàng, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh

- Tiếp cận khách hàng thông qua các phương tiện, công cụ; tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, xu hướng mua hàng từng giai đoạn .

- Tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

- Liên hệ tư vấn, Trao đổi trò chuyện điện thoại với khách hàng.

- Đi công tác tỉnh.

- Phát triển khách hàng theo kế hoạch, địa điểm đã được phân công nhằm đạt được mục tiêu đề ra

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện công việc khác khi được phân công chỉ đạo Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Tuổi từ: 23-29 tuổi

- Trình độ cao đẳng; chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại .

- Có kinh nghiệm lĩnh vực điện thoại, công nghệ là 1 lợi thế .

- Có từ 6 tháng kinh nghiệm vị trí tương đương .

- Có khả năng làm việc đội nhóm

- Có kỹ năng giao tiếp tốt .

- Có kỹ năng xây dựng mối quan hệ .

- Tư duy nhạy bén, phân tích và xử lý tình huống .

- Nhiệt tình, trung thực, nhạy bén, đam mê kinh doanh .

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Orizin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000đ - 15.000.000đ + % doanh số + phụ cấp (thu nhập dao động từ 9 đến 15 triệu)

- Được tham gia BHXH và các chế độ theo quy định nhà nước.

- Thưởng lương tháng thứ 13.

- Chế độ du lịch nghỉ mát hằng năm cùng Công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động, phát triển được tuy duy trong lĩnh vực kinh doanh và công nghệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Orizin Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin