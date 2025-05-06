Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Phú Thái, Kim Thành, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng của khách
Trả lời tin nhắn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt và nhận hàng
Theo dõi, cập nhật tình trạng đơn hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hàng hóa đúng tiến độ
Các công việc hành chính nghiệp vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành xuất nhập khẩu, vận hành đơn hàng hoặc vị trí tương tự
Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản (Excel, Word,...)
Giao tiếp tốt, trung thực, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 10–15 triệu/tháng (tùy năng lực)
Trợ cấp ăn ở đầy đủ
Thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật,...
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
