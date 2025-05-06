Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Phú Thái, Kim Thành, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng của khách

Trả lời tin nhắn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt và nhận hàng

Theo dõi, cập nhật tình trạng đơn hàng

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hàng hóa đúng tiến độ

Các công việc hành chính nghiệp vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành xuất nhập khẩu, vận hành đơn hàng hoặc vị trí tương tự

Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản (Excel, Word,...)

Giao tiếp tốt, trung thực, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10–15 triệu/tháng (tùy năng lực)

Trợ cấp ăn ở đầy đủ

Thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật,...

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện

Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC

