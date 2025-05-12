Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực kết cấu thép.

Tư vấn, báo giá, thực hiện hồ sơ chào thầu dự án.

Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, chăm sóc và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Theo dõi tiến độ thực hiện dự án, chăm sóc hậu mãi và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Thực hiện các công việc do cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các ngành xây dựng của các trường cao đẳng, đại học.

Đam mê kinh doanh, mong muốn kiếm thu nhập cao.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Năng động, tự tin, chịu được áp lực công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Thành thạo MS Office, AutoCAD và các kỹ năng máy tính cơ bản.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về ngành kết cấu thép

Sẵn sàng đào tạo sinh viên mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm

Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản hấp dẫn (10 - 30 triệu)+ Hoa hồng theo doanh số (thu nhập không giới hạn)

Chính sách phúc lợi đầy đủ (bảo hiểm, thưởng lễ, nghỉ phép, ...).

Hưởng đầy đủ chế độ công đoàn (thăm hỏi ốm đau, sinh nhật,....).

Tham gia các hoạt động văn hóa (teambuilding, thể thao,...).

Được đào tạo chuyên sâu và tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong công ty uy tín về ngành kết cấu thép.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company

