Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Mỹ Phục làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH MTV Mỹ Phục
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Dương:
- Shop Eva De Eva, 23 Trần Hưng Đạo,TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Tiếp đón khách hàng tới showroom.
- Tìm hiểu và tư vấn những sản phẩm phù hợp với mong muốn của khách hàng.
- Sắp xếp hàng hóa, theo dõi tình trạng đồ trên kệ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
- Tháng nghỉ 1 - 2 ngày
- Thời gian làm việc: Xoay ca
Ca sáng: 9h - 15h30
Ca chiều: 15h - 21h30
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ THPT
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trên 6 tháng
- Có trách nhiệm trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt và nhiệt tình trong công việc
Tại Công ty TNHH MTV Mỹ Phục Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản 23k/h + Thưởng DS cá nhân + Thưởng Chất lượng DV + Thưởng DS cửa hàng
==> Thu nhập: 7.000.000 - 12.000.000 đồng/tháng
- Thử việc: 100% Chính thức
- Phụ cấp ăn giữa ca 25k/ngày
- Được đào tạo bài bản các kỹ năng, kiến thức về sản phẩm, trưng bày hàng hóa để phục vụ công việc tốt
- Được đóng BHXH sau thời gian thử việc, có ngày nghỉ phép năm
- Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của công ty: sinh nhật, nghỉ mát. lương tháng 13,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Mỹ Phục
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
