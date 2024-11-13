Tuyển Kinh doanh hoá chất Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh hoá chất Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ô 35
- Lô BT1 Khu Đô thị mới Pháp Vân
- Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh hoá chất Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tìm kiếm, mở rộng đại lý/NPP trong khu vực, thị trường được giao;
Giới thiệu, tư vấn về sản phẩm, chính sách bán hàng cho khách hàng;
Chăm sóc khách hàng để thúc đấy, phát triển doanh số cho Đại lý/NPP;
Trực tiếp chịu trách nhiệm về doanh số, các chỉ tiêu phân phối bán hàng taị khu vực mình phụ trách;
Thực hiện những nhiệm vụ công việc khác được giao bởi người quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành sơn
Có sức khỏe tốt, yêu thích kinh doanh;
Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, không ngại khó;,,,
Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7tr (hưởng theo % KPI) + PC 1tr + % thưởng tháng/quý/ năm
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao;
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
