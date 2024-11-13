Tuyển Kinh doanh hoá chất Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ô 35 - Lô BT1 Khu Đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh hoá chất Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm, mở rộng đại lý/NPP trong khu vực, thị trường được giao;

Giới thiệu, tư vấn về sản phẩm, chính sách bán hàng cho khách hàng;

Chăm sóc khách hàng để thúc đấy, phát triển doanh số cho Đại lý/NPP;

Trực tiếp chịu trách nhiệm về doanh số, các chỉ tiêu phân phối bán hàng taị khu vực mình phụ trách;

Thực hiện những nhiệm vụ công việc khác được giao bởi người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành sơn

Có sức khỏe tốt, yêu thích kinh doanh;

Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, không ngại khó;,,,

Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7tr (hưởng theo % KPI) + PC 1tr + % thưởng tháng/quý/ năm

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao;

Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin