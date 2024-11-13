Tuyển Kinh doanh hoá chất Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội

Kinh doanh hoá chất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh hoá chất Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ô 35

- Lô BT1 Khu Đô thị mới Pháp Vân

- Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh hoá chất Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm, mở rộng đại lý/NPP trong khu vực, thị trường được giao;
Giới thiệu, tư vấn về sản phẩm, chính sách bán hàng cho khách hàng;
Chăm sóc khách hàng để thúc đấy, phát triển doanh số cho Đại lý/NPP;
Trực tiếp chịu trách nhiệm về doanh số, các chỉ tiêu phân phối bán hàng taị khu vực mình phụ trách;
Thực hiện những nhiệm vụ công việc khác được giao bởi người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành sơn
Có sức khỏe tốt, yêu thích kinh doanh;
Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, không ngại khó;,,,

Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7tr (hưởng theo % KPI) + PC 1tr + % thưởng tháng/quý/ năm
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao;
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội

Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ô 30 - Lô BT2 Khu Đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

