Tuyển Kinh doanh hoá chất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Kinh doanh hoá chất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh hoá chất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 192 Quán Thánh, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh hoá chất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp)
- Chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng hiện tại của doanh nghiệp
- Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách
- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết
- Trình độ chuyên môn: Thành thạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng, kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian.
- Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng: người có kinh nghiệm đã làm việc trong các đơn vị sản xuất, ưu tiên người đã qua các vị trí tương đương tại các công ty sản xuất trong ngành nhựa
- Nam/nữ sức khỏe tốt, tuổi từ 23-30
Yêu cầu khác:
- Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint
- Có thể di chuyển, công tác theo phân công của công ty
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn tùy theo năng lực
- Phụ cấp cơm trưa, gửi xe
- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN...
- Hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm
- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước
- Có thưởng vào những dịp lễ tết
- Được hướng dẫn phát triển kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
- Du lịch, Team Building hàng năm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: Geleximco Building số 36 Hoàng Cầu P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

